Vijftiger voor de ogen van partner en kinderen doodgeschoten in Namen, verdachte(n) op de vlucht

10 november 2019

Bron: Belga, La Dernière Heure

Een vijftiger is zondagavond omgekomen bij een schietpartij in Flawinne, in de provincie Namen. De vermoedelijke dader is nog op de vlucht.