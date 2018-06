Vijftiger uit Sint-Truiden misbruikt 13-jarige jongen: "Hij onderging de feiten onder sterke morele dwang" SVM

11 juni 2018

19u34

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 52-jarige man uit Sint-Truiden veroordeeld tot dertig maanden celstraf. Hij stond terecht wegens de aanranding en verkrachting van een dertienjarige jongen in 2015. De rechtbank verleende de man uitstel voor de volledige celstraf. Hij moet in therapie gaan voor zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en is ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

De man was in het bezit van kinderporno en surfte naar websites met kinderporno. Aan het misbruikte slachtoffer toonde hij grensoverschrijdende zaken. Als de jongen niet zou meewerken met beklaagde, dan dreigde hij ermee het slachtoffer te slaan. Volgens de rechtbank onderging het slachtoffer de feiten onder sterke morele dwang en maakte de dader misbruik van de geestelijke toestand van de jongen.

De rechtbank achtte een strenge bestraffing nodig. Anderzijds beschikte de vijftiger nog over een blanco strafblad. Aan het uitstel zijn probatiemaatregelen verbonden. De man moet in therapie gaan voor zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. De laptop van de man is verbeurd verklaard. Aan het slachtoffer en de moeder van de jongen moet hij in totaal 3.280 euro schadevergoeding betalen.