Vijftiger steekt echtgenote dood na hevige ruzie Freya De Coster

21u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Mark Baert Een 55-jarige man uit Overijse heeft gisteravond zijn vrouw doodgestoken. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. Het koppel was in een hevige ruzie verwikkeld, de man zou daarbij naar een mes gegrepen hebben.

"De man diende zijn 53-jarige echtgenote verschillende messteken toe die ze niet heeft overleefd", zegt Gilles Blondeau van het parket. "De vrouw bezweek aan haar verwondingen."

"Het parket heeft gisteravond het labo en de wetsdokter ter plaatse gestuurd en is later afgestapt met de onderzoeksrechter. Deze laatste werd gevorderd voor doodslag. De verdachte is vandaag voor de onderzoeksrechter verschenen, het parket vroeg zijn verdere aanhouding."

