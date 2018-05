Vijftiger riskeert 10 jaar cel na undercoveroperatie tegen pedofilie KVE

18 mei 2018

20u03

Bron: Belga 0 Het parket Halle-Vilvoorde heeft een celstraf van 10 jaar gevorderd tegen een 54-jarige man op wiens computers een grote hoeveelheid kinderporno was gevonden. Het ging om zo'n 3.500 foto's en video's van kinderen tussen 2 tot 18 jaar die seksueel misbruikt werden. De vijftiger werd in Groot-Brittannië opgepakt na een undercoveroperatie van de Britse politie.



De Britse politie had een undercoveroperatie op het getouw gezet waarbij een politieman zich online had uitgegeven als een moeder die pedofielen zocht om seks te hebben met haar kind. De vijftiger was na verschillende chatsessies ingegaan op de uitnodiging en liep recht in de armen van de politie. Dergelijke politieoperaties waarbij verdachten worden uitgelokt zijn in ons land niet wettelijk, maar de arrestatie leidde wel tot de vondst van een grote collectie kinderporno in een loods in Ternat.



De vijftiger had immers enkele collega's gevraagd om alles op zijn computers te wissen maar die collega's stapten in België naar de politie, waarna in een loods in Ternat verschillende harde schijven en uitgeprinte foto's werden aangetroffen met kinderporno.



Het parket eiste vandaag 10 jaar cel, niet alleen omdat de vijftiger door de psychiater omschreven werd als een kernpedofiel met een hoog recidivegevaar, maar ook omdat de man in 2005 al een opschorting kreeg voor gelijkaardige feiten.



De verdediging pleitte voor een straf met uitstel, omdat de man nooit kinderen zou hebben aangeraakt en wel degelijk hulp zou hebben gezocht voor zijn problematiek. Het vonnis valt op 15 juni.