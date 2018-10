Vijftiger rijdt agenten omver om aan politiecontrole te ontkomen ADN

01 oktober 2018

18u27

Bron: Belga 1 Een 52-jarige man die aan een controle door de Brusselse lokale politie probeerde te ontkomen, heeft daarbij verschillende agenten opzettelijk aangereden. Vier agenten raakten gewond. De man kon uiteindelijk opgepakt worden en werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. Dat meldt de Brusselse politie.

Het incident vond vorige week donderdag plaats op het Saincteletteplein. Agenten van de Brusselse politie die deelnamen aan een operatie van de sectie Drugs, volgden een vijftiger van wie vermoed werd dat hij net betrokken was geweest bij een drugstransactie. Toen de agenten de auto van de man omsingelden met een wagen, twee motoren en een fiets om hem te controleren, liet die dat niet zonder slag of stoot gebeuren.

De man reed bruusk achteruit. Daarbij reed hij zowel een politieman te voet als een gemotoriseerde politieman aan. Vervolgens reed de vijftiger bruusk vooruit. Daarbij reed hij de fiets van een derde agent omver. Die derde agent kon net op tijd opzij springen. De man nam daarop de vlucht, waarbij hij over de politiefiets reed. Hij probeerde ook nog een tweede motoragent omver te rijden. Die moest zijn motor stoppen en de achtervolging staken.



Andere patrouilles die in versterking waren opgeroepen, konden de vijftiger uiteindelijk oppakken in de Opzichtersstraat. De man bleek voorwaardelijk vrij en werd ter beschikking gesteld van het parket.