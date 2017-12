Vijftiger probeerde ex-vriendin met drie messen te vermoorden HA

Het openbaar ministerie in Turnhout heeft vandaag een effectieve gevangenisstraf van 12 jaar gevorderd tegen een 51-jarige man uit Turnhout. Roberto M. wordt verdacht van moordpoging op zijn ex-partner. De feiten speelden zich op 28 november 2016 af in de woning van het slachtoffer aan de Oude Arendonksebaan in Retie.

De man trok die ochtend onaangekondigd naar de woning van zijn ex-partner. Daar ging hij naar de slaapkamer waar het slachtoffer zich aan het omkleden was. De beklaagde had drie messen bij zich en deed de slaapkamerdeur op slot. Even later haalde hij uit met alle drie de messen. Het slachtoffer liep snij- en steekwonden op in de borststreek, hals en kaak. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat Roberto M. uiteindelijk zelf de hulpdiensten had gebeld.



De man beweert dat hij zelfmoord wilde plegen voor haar ogen, maar dat zij dat verhinderd heeft. In de schermutseling die daarop volgde, zou ze enkele keren geraakt zijn met een mes. De burgerlijke partij en het openbaar ministerie geloven niks van die versie. Ze zijn overtuigd dat hij met voorbedachtheid naar zijn ex-partner is gegaan om haar te doden. "Omdat hij dacht dat ze met de kinderen naar Frans-Guyana wilde verhuizen", zegt de aanklager.

Roberto M. werd eerder in Nederland al veroordeeld voor poging tot doodslag. Volgens deskundigen is er een hoog recidivegevaar. Het openbaar ministerie wil hem daarom tot 12 jaar cel veroordeeld zien. Het vonnis volgt op 10 januari.