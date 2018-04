Vijftiger omgekomen bij klap tegen boom in Lanaken

TTR

03 april 2018

16u30

Bron: Belga

5

Bij een verkeersongeval in Lanaken is deze namiddag een automobilist om het leven gekomen. Rond 13.45 uur verloor de man om een onbekende reden de controle over het stuur. Vervolgens belandde hij met de wagen tegen een boom.