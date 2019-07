Vijftiger komt om in de Maas in Namen ttr

01 juli 2019

23u19

Bron: belga 0 binnenland Een 56-jarige man is gestorven terwijl hij deze namiddag aan het zwemmen was in de Maas in Namen. Dat laat het parket van Namen weten, dat daarmee berichten van Sudpresse bevestigt.

De man was met een groep anderen aan het zwemmen in de buurt van het strand Amée à Jambes. Om een onbekende reden ging hij plotseling onder. Een team duikers van de reddingszone NAGE greep in, maar het slachtoffer was al gestorven toen zijn lichaam is teruggevonden. Het parket gaat uit van een ongeval.