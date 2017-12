Vijftiger in elkaar geslagen omdat hij klaagde over rijstijl en te luide muziek Jürgen Eeckhout

15u32

Bron: Eigen berichtgeving 466 Google Maps Het Lieven Plumionplein in Gent Een 58-jarige man heeft zware verwondingen opgelopen na een geval van verkeersagressie aan het Lieven Plumionplein in Gent.

Het slachtoffer sprak een 30-jarige man over zijn rijgedrag en de zeer luide muziek die uit zijn wagen kwam. De dader veroorzaakte volgens een getuige al een tijd veel overlast in de buurt.

De vijftiger kreeg meteen enkele rake klappen. Zelfs toen hij op de grond viel, bleef de agressieveling hem slaan.

Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis voor verzorging en hield onder andere een gebroken pols en verschillende verwondingen in het aangezicht over aan het incident. De dader is gearresteerd en moet zich op 25 januari verantwoorden voor de rechter.