Vijftiger betrapt gauwdief op Oude Markt in Leuven en krijgt kapot glas in oog: slachtoffer zwaargewond en ondertussen geopereerd SVDL

18u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Vertommen Op de Leuvense Oude Markt is afgelopen nacht een man zwaargewond geraakt toen hij een gauwdief op heterdaad betrapte. Deze was daar niet mee gediend en sloeg doelbewust een glas stuk en sloeg daarmee in de richting van het oog van een 55-jarige Leuvenaar.

De vijftiger die al minstens vijftien jaar lang een gekend figuur is in de Revue en er ook regelmatig achter de toog werkt, zat met een jongedame te praten. Naast haar was een barkruk vrij waarop haar handtas lag. De gauwdief zat verderop en had zijn jas op de kruk gelegd. Toen de vrouw toiletwaarts trok, zat hij met de handen in de handtas. De hulpvaardige man zag dit en verhinderde dit.

De gauwdief reageerde door een glas bewust te breken en ermee naar het oog van de vijftiger te meppen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht met een gapende wonde rond het oog. Hij werd vanmiddag geopereerd en stelt het momenteel goed, er wordt verwacht dat hij er helemaal bovenop zal komen.

De gauwdief verwondde zichzelf ook aan de duim door het glas en hij verloor veel bloed. De dader, een Franstalige man, probeerde te vluchten maar viel uiteindelijk flauw door het vele bloedverlies. Omstaanders hadden geen idee wat de woesteling bezielde, daar de hulpvaardige vijftiger totaal geen aanleiding had gegeven voor zo’n zware gewelddadige feiten.

De politie arresteerde de dader en bracht hem over naar het ziekenhuis. Er werd een onderzoeksrechter aangesteld voor de agressor.