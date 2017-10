Vijftiger betastte stiefdochter (15) en verplichtte haar seksfilmpjes te maken 17u04

Bron: Belga 0 belga Het justitiepaleis van Hasselt. De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 50-jarige man uit Lommel wegens seksueel misbruik van zijn vijftienjarige stiefdochter veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden en een effectieve geldboete van 6.000 euro.

De rechtbank verleende hem uitstel voor het deel van de celstraf dat de voorhechtenis overschrijdt. Aan het uitstel zijn voorwaarden gekoppeld. De man moet in therapie gaan voor zijn persoonlijkheids-, alcoholverslavings- en seksuele problematiek. De rechtbank heeft hem voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.



De feiten speelden zich af in Lommel tussen maart 2013 en september 2015. Van verkrachting werd de man vrijgesproken. Aan aanranding werd hij wel schuldig verklaard. Hij betastte haar en masturbeerde, terwijl zij onder de douche stond. Bij het afdrogen ging men ook over tot het betasten van erogene zones. In ruil voor geld of cadeaus stuurde ze hem seksueel getinte filmpjes waarin ze zichzelf soms bevredigde.



Volgens de rechtbank maakte de vijftiger misbruik van zijn gezagsrelatie omdat hij zijn eigen seksuele driften niet onder controle kon houden. Na zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling ging hij al in therapie en hij wilde die verder zetten. Volgens de rechtbank liet hij op zijn proces zien dat hij zijn fouten inziet. Hij heeft zich ook met zijn partner verzoend. Daarom verleende de rechtbank hem een uitstel.