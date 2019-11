Vijftiger aangehouden voor moord op trucker na verkeersruzie op E42 mvdb

05 november 2019

12u52

Bron: La Meuse 0 Een Luikse vijftiger is gearresteerd voor de moord op een trucker op de snelwegparking van de E42 in Couthuin (provincie Luik), zo meldt La Meuse. Voorbijgangers troffen op 23 oktober het levenloos lichaam van de vrachtwagenchauffeur naast zijn rode DAF-truck met Nederlands kenteken aan. De vijftiger die in een bestelwagen reed, zou de uitgestapte chauffeur opzettelijk hebben aangereden na een verkeersruzie.

De bestuurder van de bestelwagen en de trucker reden die woensdagochtend iets na 9.00 uur in de richting van Namen. De automobilist was volgens La Meuse van oordeel dat de trucker te snel reed. Hij stak de vrachtwagen voorbij en remde opzettelijk bruusk, waardoor de trucker hetzelfde moest doen om een aanrijding te vermijden. Beide voertuigen zetten hierna hun weg verder. Enkele minuten later nam de trucker de afslag naar het parkeerterrein en stootte daar op de bewuste bestelwagen.



De vijftiger zat achter het stuur en zag hoe de trucker zijn cabine verliet en op de bestelbus kwam afgestapt . Hij reed de man hierna opzettelijk aan en vluchtte weg. De trucker stierf ter plekke .



Speurders konden aan de hand van bewakingscamerabeelden na dagen onderzoek de bestelwagen identificeren. De vijftiger kon vorige dinsdag thuis worden ingerekend. Hij verscheen gisteren voor de raadkamer die zijn aanhouding met een maand heeft verlengd. De onderzoeksrechter beschuldigt hem van moord.



Over de precieze nationaliteit van de overleden trucker bestaat onduidelijkheid. La Meuse spreekt van een Nederlander, terwijl het parket van Luik in een oproep tot getuigen enkele dagen na de feiten sprak over een vrachtwagenchauffeur met de dubbele Duitse en Turkse nationaliteit.