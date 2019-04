Vijftig vluchten getroffen op Brussels Airport door onderbreking van luchtverkeer afgelopen nacht TT TTR

16 april 2019

08u00

Bron: Belga 2 De onderbreking van het luchtverkeer afgelopen nacht heeft een impact gehad op een vijftigtal vrachtvluchten op de luchthaven van Luik. Na herhaaldelijke problemen bij luchtverkeersleider skeyes spreekt Liege Airport over een “economische ramp”.

Afgelopen nacht tussen middernacht en 6 uur, wa er geen luchtverkeer mogelijk boven België. Een supervisor van luchtverkeersleidingcentrum Canac had zich kort voor zijn dienst ziek gemeld, zegt skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. Er kon geen vervanger meer gevonden worden. Voor de nachtdienst was er bij skeyes geen verplichte standby.

Onder de getroffen vluchten waren er volgens de communicatieverantwoordelijke van de luchthaven een dertigtal vertraagd, vijftien hebben hun gebruikelijke circuit niet kunnen afleggen en vijf vluchten werden geannuleerd.

De sociale onrust bij skeyes, die zich vooral ‘s nachts manifesteert, weegt op de luchthaven. “De toestand is onbeheersbaar geworden. Het kost ons miljoenen op korte termijn. En dan spreken we nog niet over de imagoschade voor Liege Airport en de Belgische luchtvaart”, klinkt het in Luik.

Ook in Brussel bleven een twintigtal cargovluchten aan de grond. In Charleroi heeft de nachtelijke onderbreking bij skeyes geen gevolgen gehad.