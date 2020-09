Vijftiental migranten ontdekt in vrachtwagen in Antoing LH

17 september 2020

15u55

Bron: Belga 4 In Antoing, in de provincie Henegouwen, zijn deze ochtend een vijftiental migranten op de vlucht geslagen. Ze zaten verstopt in een vrachtwagen en werden ontdekt op het terrein van het klinkerbedrijf CBR. De politie kon verschillende vluchters al snel inrekenen, in de namiddag was de zoekoperatie nog steeds aan de gang.

De vrachtwagen was afkomstig uit Polen en had materiaal voor het bedrijf CBR aan boord. Het voertuig parkeerde zich omstreeks 8.15 uur op het bedrijfsterrein in Antoing. Toen de chauffeur de vrachtwagen wilde uitladen, kwamen er een vijftiental migranten van tussen de lading en sloegen onmiddellijk op de vlucht.

Omstreeks 11 uur had de politie al negen van hen opgepakt. Het ging om mannen en vrouwen, maar ook om verschillende kinderen. Hun nationaliteit is nog niet bekend, ze spreken geen Engels.



De Dienst Vreemdelingenzaken is op de hoogte gebracht en zal instaan voor de opvolging van het dossier.



