Vijftienjarige dood op straat aangetroffen in Grimbergen: gerecht tast in het duister TT

09 april 2018

17u32

Bron: VTM Nieuws 245 Het gerecht opent een onderzoek naar de dood van een vijftienjarige jongen in Grimbergen. De jongen werd gisteravond dood gevonden op straat, maar er zouden geen sporen van geweld op het lichaam teruggevonden zijn. Een autopsie moet nu meer duidelijkheid brengen.

N.U. moest gisteren van zijn ouders om 22 uur thuis zijn van een bezoek aan een vriend in dezelfde straat. Beide woningen liggen maar enkele honderden meters uit elkaar, maar toch kwam de jongen niet thuis.

Een wandelaar vond zijn levenloze lichaam iets na 22 uur terug. Wat hem is overkomen en waar de jongeman aan is overleden, is nog niet geweten.

Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt het overlijden. "Er werd een wetsdokter aangesteld en er wordt momenteel een autopsie op het lichaam uitgevoerd", bevestigt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde aan VTM NIEUWS. "Alle pistes zijn open: een ongeval, kwaad opzet... alles kan."