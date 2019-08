Exclusief voor abonnees Vijftien seconden. Meer tijd was er niet om te ontsnappen. Twee brandweermannen sterven in leegstaand gebouw Cédric Maes en Guy Van Vlierden

11 augustus 2019

18u24 2 Het parket van Limburg houdt nog alle pistes open in het onderzoek naar de dodelijke brand van gisterochtend in Beringen. Daarbij stierven twee brandweerlui, geraakte een derde zeer zwaar gewond en leden drie andere lichte kwetsuren. Het drama zou veroorzaakt zijn door een plotse ontbranding of een explosie van rookgassen — waartegen zelfs de meest ervaren hulpverleners machteloos staan.

De brand ontstond rond twee uur ’s nachts in een verlaten winkelpand aan de Koolmijnlaan in Beringen. Omdat het vuur al hevig woedde en het ging om een complex gebouw, riep de interventieploeg van de Beringse brandweer de hulp in van ploegen uit de kazernes van Heusden-Zolder en Tessenderlo. Het gebouw werd in het verleden weleens gekraakt en ook toen was er al eens brand.

Of de vrees ook nu bestond dat er mensen binnen waren, is niet duidelijk. “Maar een leegstaand pand tot de grond laten afbranden om het risico voor de brandweerlui te beperken, is niet altijd een optie”, aldus insiders. “Als het om een vrijstaand bedrijfsgebouw gaat, zou je dat nog kunnen overwegen. Maar hier is het een rijbebouwing en kon de brand dus overslaan.”

