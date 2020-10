Vijftien ministers en vijf staatssecretarissen: enkel nog wachten op de namen bij MR SVM/KVDS/KV/IB

30 september 2020

19u48 140 Ons land heeft eindelijk een nieuwe regering. Die zal geleid worden door Alexander De Croo (Open Vld) en telt heel wat nieuwe gezichten. Er komen in totaal vijftien ministers en vijf staatssecretarissen. Hieronder vindt u de namen die tot nu toe bevestigd zijn.

Open Vld

Vincent van Quickenborne (47) minister van Justitie: na het uiteenvallen van de VU en ID21 koos ‘Quickie’ voor Spirit. Toen die partij in 2002 echter in kartel ging met sp.a stapte Van Quickenborne over naar de toenmalige liberalen van de Vld. Daar werd hij de spitsbroeder van Jean-Marie Dedecker. Als minister werd hij in 2008 bevoegd voor economie, innovatie, administratieve vereenvoudiging, ICT en telecommunicatie. Drie jaar later schopte hij het tot minister van Pensioenen. Sinds 2013 mag hij zich de burgervader van Kortrijk noemen.

Eva De Bleeker (46) staatssecretaris van Begroting: De vooralsnog vrij onbekende De Bleeker moet streng bewaken of de begroting niet ontspoort. De Vlaams-Brabantse zetelt sinds kort in het partijbestuur en is al een paar jaar voorzitter van Open Vld-vrouwen. Ze was eerste opvolger op de Europese lijst van de partij en was ook een van de running mates in de campagne van Egbert Lachaert om partijvoorzitter te worden.

In 2013 werd ze schepen voor Sport, Onderwijs, Kinderopvang & Gezin, Wonen, Energie en Integratie in Hoeilaert. Drie jaar later nam ze deel aan de Senaatsverkiezingen, maar raakte niet verkozen.

Sp.a

Frank Vandenbroucke (64), minister voor Volksgezondheid en Sociale Zaken: Vanderbroucke is een gewezen sp.a-politicus. Hij was in het verleden al minister Buitenlandse Zaken (1994-1995), Sociale Zaken (1999-2003) en minister van Pensioenen (1999-2004). Van 2003 tot 2009 was Vandenbroucke minister van Werk. In 2011 stapte hij uit de politiek om meer tijd vrij te maken voor wetenschappelijk onderzoek. Datzelfde jaar werd hij hoogleraar aan de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam. Sp.a draagt hem nu voor als vicepremier en minister voor Volksgezondheid en Sociale Zaken. “Sterke mens op sterke post”, aldus sp.a-voorzitter Conner Rousseau, die terugkeer van Vandenbroucke naar de politiek aankondigde op Instagram.

Meryame Kitir (40), staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid: de Limburgse met Marokkaanse roots zetelt al meer dan 15 jaar in de Kamer en combineerde dat een tijd met een job als vakbondsverantwoordelijke bij Ford Genk tot hun sluiting.

CD&V

Vincent Van Peteghem (39) minister van Financiën: Vlaams parlementslid en populaire burgemeester van De Pinte. Hij zetelde tussen 2016 en 2019 al eens in de Kamer. Van Peteghem maakte na de zware verkiezingsnederlaag van CD&V vorig jaar deel uit van de Twaalf Apostelen, een werkgroep binnen de partij die moest analyseren wat er fout was gegaan. Hij was ook woordvoerder van die werkgroep. Ook hij was kandidaat-voorzitter voor CD&V vorig jaar, maar moest in de eerste ronde al de handdoek gooien na een tegenvallend resultaat.

Sammy Mahdi (32) staatssecretaris van Asiel en Migratie: het aanstormende talent bij de christendemocraten. De zoon van een Irakese vader en Vlaamse moeder was vier jaar lang voorzitter van Jong CD&V. Hij maakte in maart zijn entree in de Kamer als opvolger van Koen Geens, die minister werd in de regering-Wilmès II. Hij is ook gemeenteraadslid in Vilvoorde. Hij moest het bij de vorige voorzittersverkiezingen bij CD&V nipt afleggen tegen Joachim Coens.

Annelies Verlinden, (42) minister van Binnenlandse Zaken

Als er één naam bij niemand een belletje doet rinkelen, is het wel die van Annelies Verlinden. Net als bij Koen Geens in 2013 zoekt CD&V het in de advocatuur. Het Arco-dossier zou ook op haar bureau gelegen hebben. Meer dan 9 jaar zetelde ze in de gemeenteraad van het Antwerpse Schoten en heel wat jaren terug was Verlinden ook nationaal ondervoorzitter van JONGCD&V.

Verlinden zetelde nooit in het parlement. “Ik ben mij ervan bewust dat ik wat inlooptijd nodig zal hebben”, zegt ze in een korte reactie. “Maar ik zal vanaf morgen al mijn energie stoppen in de dossier van het departement Binnenlandse Zaken”.

Groen

Petra De Sutter (57), minister van Overheidsbedrijven en ambtenarenzaken en vicepremier: De Sutter werd bij de verkiezingen van vorig jaar Europarlementslid, waar ze de eerste groene voorzitter van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken werd. Eerder zetelde ze in de Senaat en in de Raad van Europa. “Samen met de regeringsploeg en met alle ambtenaren wil ik meewerken aan het moderniseren en digitaliseren van de overheid”, zegt De Sutter. “Ik ben fier dat ik minister word voor Ambtenarenzaken en overheidsbedrijven. De coronacrisis toonde aan dat we een slagkrachtige overheid nodig hebben om het algemeen belang veilig te stellen.”

Van beroep is de nieuwe minister van Overheidsbedrijven gynaecologe en fertiliteitsexperte. Ze is ook hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Tinne Van der Straeten (42), minister van Energie: met de portefeuille van Energie zal de advocate met een specialisatie in klimaat- en energierecht zich als een vis in het water voelen. In 2010 zei ze de nationale politiek vaarwel, maar in 2019 maakte ze een comeback als Kamerlid.

Van der Straeten toont zich naar eigen zeggen “vastberaden om de ommekeer in te zetten voor een rechtvaardig klimaatbeleid. We nemen ons energiebeleid opnieuw in eigen handen en brengen rust en zekerheid. We maken de weg vrij voor investeringen in hernieuwbare energie, creëren duizenden nieuwe jobs en werken aan betaalbare energiefacturen.”

MR

Sophie Wilmès (45) minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier: toen ze bijna een jaar geleden premier van België werd, was ze voor de meeste Vlamingen nog een nobele onbekende. Wilmès was op dat moment nog maar vier jaar minister, van Begroting meer bepaald. Na het vertrek van de N-VA uit de regering kreeg ze er de bevoegdheden Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid bij. Als eerste minister kreeg ze in volle coronacrisis de nodige tegenwind, onder meer omdat haar persconferenties niet in duidelijkheid uitblonken.

Naast Sophie Wilmès vallen ook de namen van David Clarinval en Denis Ducarme, maar dat is nog niet bevestigd. Naast Buitenlandse Zaken zou de partij ook beslag leggen op Middenstand, Landbouw, Diversiteit en Digitalisering. MR heeft ook institutionele zaken geclaimd, bevestigde Bouchez na afloop van het partijcongres.

PS

Karine Lalieux (56), minister van Pensioenen: zij is gemeenteraadslid en OCMW-voorzitter in Brussel, maar zetelde tussen 2000 en 2019 al in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Daar volgde ze Charles Picqué op. Ze hield zich vooral bezig met financiële dossiers, huisvesting en energiebeleid. Lalieux krijgt ook nog Sociale Integratie, Armoedebestrijding en Personen met een Handicap in haar portefeuille.

Pierre-Yves Dermagne (40) vicepremier, minister van Werk en Economie: nu zit Dermagne (40) nog op de Waalse post van Wonen, maar binnenkort zou hij een transfer naar het federale kabinet van Werk en Economie maken. Door Dermagnes benoeming moet de PS ook een verschuiving doorvoeren in de Waalse regering. Christophe Collignon zal daar de bevoegdheden van Dermagne (Huisvesting, Lokaal Bestuur en Steden) overnemen.

Thomas Dermine, (34) staatssecretaris van Relance (Herstel) en Wetenschapsbeleid: Carolo, Waal van het Jaar, Harvard-boy, maar vooral: Thomas Dermine (34) is de belangrijkste raadgever van PS-voorzitter Paul Magnette. De rijzende ster in de Waalse politiek wordt, met zijn uitgesproken economische profiel, de staatssecretaris die de relance moet leiden - een trucje dat hij in zijn eigen Charleroi al toepaste om de stad uit het economische moeras te trekken.

Ludivine Dedonder (43), minister van Defensie: Dedonder is de eerste vrouw die deze positie in ons land zal bekleden. De handelsingenieur kwam via de journalistiek in de politiek terecht en is getrouwd met de burgemeester van Doornik, Paul-Olivier Delannois, die eveneens lid is van PS.

Eliane Tillieux (55) wordt tot slot door de PS naar voren geschoven als Kamervoorzitter. Daarmee zal die functie voor het eerst in de geschiedenis van ons land door een vrouw bekleedt worden. De Naamse zetelde in het Waalse parlement en in het parlement van de Franse gemeenschap en bekleedde tussen 2014 en 2017 meerdere ministersposten in de Waalse regering.

ECOLO

Georges Gilkinet (49) vicepremier: Gilkinet is samen met Kristof Calvo voorzitter van de Ecolo/Groen-fractie in de Kamer. Gilkinet was journalist tot hij in 2004 aan de slag ging als kabinetsmedewerker bij minister in de Franse Gemeenschapsregering Jean-Marc Nollet. Sinds 2007 zetelt hij zelf in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de kieskring Namen.

Gilkinet beet zich de vorige legislatuur ook vast in de onderzoekscommissie Kazachgate. Een van de betrokken personen in die affaire ondernam zelfs juridische stappen tegen het groene parlementslid. Hij werd in die periode ook het doelwit van hackers, waarbij sommigen richting dat geladen dossier keken.

Zakia Khattabi (44) minister van Milieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling: zetelde de voorbije jaren in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, de Belgische Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers. Van maart 2015 tot september 2019 was Khattabi co-voorzitster van Ecolo, waardoor ze tijdelijk stopte als volksvertegenwoordiger. Sinds de verkiezingen van mei 2019 zetelt Khattabi opnieuw in de Kamer.

Sarah Schlitz (33) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit: Schlitz ging in 2011 aan de slag bij de Ecolo-afdeling van het arrondissement Namen. Van 2012 tot 2019 zetelde ze voor Ecolo in de Luikse gemeenteraad. Sinds oktober 2018 is ze lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers.