Vijftien ministers en vijf staatssecretarissen: deze namen zijn tot nu toe bevestigd SVM/KVDS

30 september 2020

19u48 4 Ons land heeft eindelijk een nieuwe regering. Die zal geleid worden door Alexander De Croo (Open Vld) en telt heel wat nieuwe gezichten. Er komen in totaal vijftien ministers en vijf staatssecretarissen. Hieronder vindt u de namen die tot nu toe bevestigd zijn.

Open Vld

Vincent van Quickenborne (47) minister van Justitie: na het uiteenvallen van de VU en ID21 koos ‘Quickie’ voor Spirit. Toen die partij in 2002 echter in kartel ging met sp.a stapte Van Quickenborne over naar de toenmalige liberalen van de Vld. Daar werd hij de spitsbroeder van Jean-Marie Dedecker. Als minister werd hij in 2008 bevoegd voor economie, innovatie, administratieve vereenvoudiging, ICT en telecommunicatie. Drie jaar later schopte hij het tot minister van Pensioenen. Sinds 2013 mag hij zich de burgervader van Kortrijk noemen.

CD&V

Sammy Mahdi (32) staatssecretaris van asiel en migratie: aanstormend talent bij de christendemocraten. De zoon van een Irakese vader en Vlaamse moeder was vier jaar lang voorzitter van Jong CD&V. Hij maakte in maart zijn entree in de Kamer als opvolger van Koen Geens, die minister werd in de regering-Wilmès II. Hij is ook gemeenteraadslid in Vilvoorde. Hij moest het bij de vorige voorzittersverkiezingen bij CD&V nipt afleggen tegen Joachim Coens.

MR

Sophie Wilmès (45) minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier: toen ze bijna een jaar geleden premier van België werd, was ze voor de meeste Vlamingen nog een nobele onbekende. Wilmès was op dat moment nog maar vier jaar minister, van Begroting meer bepaald. Na het vertrek van de N-VA uit de regering kreeg ze er de bevoegdheden Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid bij. Als eerste minister kreeg ze in volle coronacrisis de nodige tegenwind, onder meer omdat haar persconferenties niet in duidelijkheid uitblonken.

PS

Karine Lalieux (56) minister van Pensioenen: zij is gemeenteraadslid en OCMW-voorzitter in Brussel, maar zetelde tussen 2000 en 2019 al in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Daar volgde ze Charles Picqué op. Ze hield zich vooral bezig met financiële dossiers, huisvesting en energiebeleid.