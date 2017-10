Vijftien mensen geïntoxiceerd in EU-gebouw: medisch rampenplan afgekondigd Freya De Coster hr

12u34

In het gebouw van de Raad van de Europese Unie, het Brusselse Justus Lipsiusgebouw, zijn vijftien mensen geïntoxiceerd: ze moeten braken en kampen met jeukende ogen.

Het medisch rampenplan is afgekondigd. Aan de oorsprong van de intoxicatie liggen nog niet geïdentificeerde producten die gebruikt werden in de keuken. Dat meldt Pierre Meys, woordvoerder van de Brusselse brandweer.



"Een tiental mensen, vooral keukenpersoneel, kreeg plots enorme last van braakneigingen", zegt woordvoerster van de civiele bescherming van hoge ambtenaren Sandrine Honnay. "Ze hebben een nog onbekende schadelijke stof ingeademd die was vrijgekomen in de keuken. Waar de rook vandaan kwam, of wat die stof juist is, moeten we nu analyseren."



De geïntoxiceerde slachtoffers werden meteen ter plaatse verzorgd door de hulpdiensten of naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben geen zware verwondingen. Ondertussen zet de politie het gebouw af zodat de rook onderzocht kan worden. De situatie lijkt onder controle.