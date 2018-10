Vijftien maanden cel voor handel in speed sam

18 oktober 2018

19u29

Bron: belga 0 De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vijftien maanden voor drugshandel vanuit Boutersem. Bij een huiszoeking werd 575 gram speed gevonden in een diepvriezer.

Matthias V.D.B. organiseerde van 15 januari tot 29 september 2017 een handel in speed, cocaïne en cannabis vanuit het Vlaams-Brabantse Boutersem. Het onderzoek startte op 15 februari 2017 toen hij bij een controle in het bezit werd gevonden van honderd gram speed. Hij testte toen ook positief op het gebruik van amfetamines.

Bij een huiszoeking werd in de woning van V.D.B. in Boutersem 575 gram speed aangetroffen. De drugs zaten verstopt in een diepvriezer. Tijdens het verhoor gaf de man toe dat hij steeds per honderd gram speed verkocht. Hij had naar eigen zeggen ook eenmaal een kilo speed gekocht. Hij liet zich in met drugsverkoop omdat hij grote schulden had.

De beklaagde heeft een blanco strafregister, maar kwam de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidsstelling niet na en herviel inmiddels in drugsgebruik. Op de zitting liet hij verstek gaan, wat de rechtbank tot een effectieve veroordeling aanzette. De man kreeg ook een boete van 8.000 euro.

Een tweede beklaagde die zich bij V.D.B. ging bevoorraden met cannabis kreeg opschorting gedurende twee jaar onder zeven voorwaarden.