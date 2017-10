Vijftien jaar cel voor man die echtgenote wilde doodspuiten met insuline jv

21u14

Bron: Belga 0 BELGA Het Antwerpse hof van beroep heeft Etienne F. (64) uit Zwijndrecht veroordeeld tot vijftien jaar cel, omdat hij zijn echtgenote (60) twee jaar geleden proberen doden had met een overdosis insuline. Het hof bevestigde daarmee de straf die de bruggepensioneerde in eerste aanleg had gekregen.

Etienne F. had zijn vrouw in de nacht van 9 november 2015 geprikt met een spuit, gevuld met insuline. Het slachtoffer schrok wakker voordat hij tot de inspuiting kon overgaan. Ze belde meteen naar de psychiatrische kliniek waar haar man in behandeling was, waarna hij met een ziekenwagen werd opgehaald. Later besliste ze om alsnog klacht in te dienen.



De beklaagde, die diabetes heeft, bekende dat hij zijn insuline maandenlang had opgespaard om haar een overdosis te kunnen geven. Na een doodgewone avond en zonder directe aanleiding sloeg hij toe. Hij liep al langer met het idee rond om haar te doden.



De zestiger was al meermaals psychiatrisch behandeld voor depressies en betwistte dat hij toerekeningsvatbaar was. Uit onderzoek van de gerechtspsychiater bleek dat hij wel degelijk controle had over zijn daden en hij werd in eerste aanleg veroordeeld tot vijftien jaar cel.



Etienne F. ging in beroep. Zijn advocaat liet een bijkomend medisch verslag aan het dossier voegen, waarin een psychiater concludeerde dat hij wel degelijk geïnterneerd moest worden. Het hof stelde vervolgens een college van deskundigen aan voor een nieuw psychiatrisch onderzoek.



Daaruit bleek dat Etienne F. niet aan een geestesstoornis lijdt en dus wel degelijk toerekeningsvatbaar is. "Beklaagde beseft ten volle wat hij gedaan heeft en wat de consequenties daarvan zijn", stelde het hof. Etienne F. drong niet verder aan op een internering en werd opnieuw veroordeeld tot vijftien jaar cel.