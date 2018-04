Vijftien jaar cel voor dodelijke schietpartij uit 1995, waarbij vingerafdruk op bierflesje jaren later doorslaggevend bleek ADN

23 april 2018

13u38

Bron: Belga 2 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Goran C. veroordeeld tot vijftien jaar cel voor een 23 jaar oude moord. De rechters vonden het bewezen dat hij de 24-jarige Zoran Cokrev in 1995 had doodgeschoten in een café in de Antwerpse stationsbuurt.

De beklaagde kon aan de feiten gelinkt worden via een vingerafdruk op een bierflesje. Hij heeft altijd ontkend dat hij de schutter was. Het openbaar ministerie had achttien jaar cel gevorderd.

De feiten speelden zich op 18 april 1995 af in café Italia 90 aan de Breydelstraat in Antwerpen. Het slachtoffer kreeg het aan de stok met een andere klant. Die haalde een vuurwapen boven en schoot de twintiger in de hals en de buik. De schutter nam daarna de benen. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis.

Goran C. kon pas jaren later aan de feiten gelinkt worden, via een vingerafdruk op een bierflesje in het café. Die afdruk leverde in 2006 een honderd procent match met hem op. De beklaagde werd internationaal geseind en werd in 2010 gearresteerd in Hongarije. Hij ontkende iedere betrokkenheid bij de feiten en verklaarde toen niet in Antwerpen te zijn geweest.