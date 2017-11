Vijftien jaar cel gevraagd voor vrouw die haar baby in wc-pot liet sterven hr

11u39

Bron: Belga 2 Jef Van Nooten Sofie H. in 2014, op het moment dat ze nog in voorhechtenis zat. Voor de correctionele rechtbank in Turnhout heeft het openbaar ministerie een gevangenisstraf van 15 jaar gevorderd tegen Sofie H. (26) uit Westerlo. Volgens de aanklager staat het vast dat zij op 13 juli 2014 haar baby heeft vermoord.

Sofie was die dag alleen thuis toen ze beviel van een meisje. Ze beweerde dat de baby dood was geboren, maar een autopsie wees uit dat het meisje nog 6 à 12 minuten geleefd heeft. "Het kindje is gestorven door ademtekort. De verstikking is een gevolg van de houding van de baby in de wc-pot", aldus de openbare aanklager. "Als je een pasgeborene minutenlang ondersteboven in een wc-pot laat liggen, weet je dat dit tot de dood zal leiden." Het motief is volgens de aanklager duidelijk: ze was niet klaar voor een tweede kind.

Aangekondigd

Nog volgens de aanklager staat ook de voorbedachtheid vast. "De baby had reeds voor de geboorte haar doodvonnis gekregen. Tegen haar vriend had ze reeds gezegd dat het kind door een afwijking maar kort zou leven na de geboorte. En tegen jeugdvriendinnen verklaarde ze de baby al dood, namelijk door een abortus."

Elf dagen na de feiten heeft Sofie H. de begrafenisplechtigheid mogen bijwonen van de onderzoeksrechter. "Ze koos voor de naam Marthe en schreef emotionele afscheidswoorden op het rouwprentje", aldus nog openbare aanklager.