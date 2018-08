Vijftien illegale transmigranten opgepakt bij eerste politieactie op treinen HA

14 augustus 2018

11u16

Bron: Belga 0 Bij een eerste speciale politieactie tegen illegale transmigratie op de treinen zijn gisterenavond vijftien mensen opgepakt, onder wie een gezochte crimineel. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

De veertien anderen vernemen vandaag of ze naar een gesloten centrum moeten. In de strijd tegen mensensmokkel en illegale transmigratie werd na overleg beslist dat er extra politiecontroles zouden komen op de treinen van en naar Brussel. Ook op de andere "aanvoerlijnen" die door mensensmokkelaars worden gebruikt, zullen de controles geïntensifieerd worden. Gisterenavond vond de eerste actie plaats op de treinen.



De Dienst Vreemdelingenzaken voorziet in zijn gesloten terugkeercentra prioritair capaciteit voor transmigranten die worden opgepakt.

