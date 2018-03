Vijftien bewoners geëvacueerd na brand in flatgebouw in Nieuwpoort

Mathias Mariën

27 maart 2018

00u15

In de Franslaan in Nieuwpoort is gisterenavond even voor 23 uur een flatgebouw ontruimd nadat op de achtste verdieping brand was ontstaan in een elektriciteitskast. Een persoon werd met zware rookvergiftiging afgevoerd naar het ziekenhuis.