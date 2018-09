Vijftal personen onwel in Brusselse metro, oorzaak onbekend

TT

20 september 2018

15u47

Bron: Belga

0

Een vijftal personen zijn donderdagochtend onwel geworden in de Brusselse metrostations De Brouckère, Maalbeek en Kunst-Wet. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse brandweer en de MIVB. De oorzaak van de aandoening is nog onduidelijk. De brandweer voerde metingen uit in de metro maar vond daar niets verdachts of onrustwekkends.