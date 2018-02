Vijfjarige zwaargewond na aanrijding voor eigen huis: kleuter zat gekneld

Redactie

10 februari 2018

18u55

Bron: belga

In Melsele is een vijfjarig kind zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding in een relatief nieuwe verkavelingswijk. De brandweer kwam rond 15.00 uur ter plaatse om het kind, dat onder een kleine auto gekneld zat, te bevrijden.