Vijfjarige gereanimeerd na verdrinking in zwembad

Tom Vierendeels

15 februari 2018

17u19

Bron: Eigen berichtgeving

Hulpdiensten en redders van het zwembad Sportoase Hallebad in Halle (Vlaams-Brabant) hebben deze middag met succes een vijfjarige jongen gereanimeerd. De knaap kwam in het zwembad in de problemen, wat opgemerkt werd door andere zwemmers.