Vijfhonderd treinreizigers geëvacueerd in Denderleeuw AJA

20 januari 2018

13u41

Bron: Belga 7 In Denderleeuw evacueert spoorwegbeheerder Infrabel 500 reizigers uit een trein. Een tweede trein is in station Gent vertrokken en zal op een evenwijdig spoor halt houden, zo kunnen de passagiers via een luchtbrug overstappen. De trein is zaterdagvoormiddag op vol spoor tegen een voertuig gebotst.

De hulpdiensten en brandweer zijn ter plaatse. Omdat het ongeval gebeurde op een plaats waar geen overweg of station in de buurt is, verloopt de evacuatie van de reizigers via een tweede trein, die naast de eerste wordt gebracht. Er is weinig hinder voor andere treinen, die lokaal worden omgeleid.