Vijfentwintig mensen uit hun bed gelicht door gaslek in Anderlecht

ADN

08 februari 2018

13u44

Bron: Belga

0

Bij rioleringswerken in de Heyvaertstraat in Anderlecht is deze ochtend een gasleiding geraakt. Een 25-tal omwonenden werd om 5.20 uur uit hun woning geëvacueerd, omdat er tijdelijk ontploffingsgevaar was.