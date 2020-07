Vijfde van besmette UZ Brussel-medewerkers heeft geen antistoffen ISA

07 juli 2020

Uit een onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Brussel bij haar medewerkers blijkt dat één op vijf van de personeelsleden die besmet was met Covid-19 geen antistoffen heeft aangemaakt. De combinatie van de symptomen van koorts en geur- en smaakverlies blijkt daarnaast een goede indicator van de aanwezigheid van Covid-19.

Het UZ Brussel voerde in de eerste fase van de studie, tussen 18 mei en 12 juni, een bloedonderzoek uit bij 2.661 van de ongeveer 3.800 ziekenhuismedewerkers. Onder de deelnemers zijn 75 procent vrouwen en 25 procent mannen, 21 procent van de deelnemers is jonger dan 30 jaar, 48 procent is tussen de 30 en 50 jaar en 32 procent is ouder dan 50. Het gaat om alle ziekenhuisprofielen, zowel medisch, paramedisch als niet-medisch personeel. Naast een bloedonderzoek vulden de deelnemers ook een online vragenlijst in.

Resultaten

Onder de besmette personeelsleden die aangaven dat ze positief hebben getest, bleek bijna 21 procent geen antistoffen te hebben. Het is mogelijk dat zij geen antistoffen aanmaakten, maar een andere immuunrespons tegen Covid-19 hebben ontwikkeld. Dit dient verder onderzocht te worden.

Van de 2.661 deelnemers testte 7,4 procent positief op Covid-19-antistoffen. Onder hen gaf één op tien aan dat ze in de periode van besmetting helemaal geen klachten hadden. De combinatie van de symptomen koorts en geur- en smaakverlies blijkt wel een goede indicator voor Covid-19, want 64,5 procent van de deelnemers die deze symptomen rapporteerden, hebben positief getest op antistoffen.

De studie geeft tenslotte nog aan dat het hoogste risico op besmetting voor ziekenhuismedewerkers het contact met onbeschermde personen is buiten het ziekenhuis.