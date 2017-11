Vijfde minderjarige opgepakt na rellen op Muntplein SPS

16u43

Bron: Belga 1 Photo News Er is een vijfde minderjarige opgepakt voor de rellen van vorige week woensdag op en rond het Brusselse Muntplein. Het gaat om één van de jongeren die op een auto van een voorbijrijdende vrouw hadden staan springen. Hij zou ook een chocoladewinkel geplunderd hebben.

Het parket heeft hem laten voorleiden bij de jeugdrechter en vraagt zijn plaatsing in een gesloten instelling. Twee andere minderjarige verdachten werden al geïdentificeerd maar nog niet, aldus nog het parket.

Die vijfde minderjarige, G.D.F., geboren in 2001, was reeds gekend bij de jeugdrechtbank en werd op 21 november 2017 aangehouden op verdenking van diefstal met braak en met geweld of bedreigingen in een bende, volledige of gedeeltelijke vernietiging van een winkel, vernietiging van voertuigen met geweld of bedreigingen in een bende, meerdere gevallen van gewapende weerspannigheid en het dragen van een als wapen gebruikt voorwerp.

Volgens het parket heeft hij onder andere de 'Galler'-chocoladewinkel geplunderd en was hij één van de jongeren die gefilmd werden toen ze op de auto van een voorbijrijdende vrouw stonden te springen. Het parket heeft gevraagd dat hij in een gesloten openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming geplaatst zou worden. De jeugdrechter zal in de loop van de namiddag een beslissing nemen over dit dossier, klinkt het.

"Daarnaast werden nog twee andere minderjarige verdachten geïdentificeerd door de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. "Zij moeten nog worden aangehouden. Tot slot heeft de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene vijf portretten van andere daders kunnen isoleren die momenteel worden geïdentificeerd."