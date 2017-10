Vijfde incident op enkele dagen tijd: opnieuw bus bekogeld in Anderlecht aja

12u04

Bron: Belga 0 Baert Marc Drie van de bussen die het afgelopen weekend bekogeld werden. Ook maandagavond werd er weer een bus bekogeld, deze keer was er geen schade. In de Brusselse gemeente Anderlecht is maandagavond opnieuw een bus van de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij De Lijn bekogeld. Dat meldt de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst). Ditmaal werd een fles naar een bus gegooid, maar het projectiel miste zijn doel. De bus raakte dan ook niet beschadigd en gewonden zijn er niet gevallen. Het is al het vijfde incident op enkele dagen tijd. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend, da meldt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch.

Het eerste incident deed zich vrijdagavond voor, rond 19.50 uur. Toen werd een bus van De Lijn beschadigd op de Emilie Carpentierlaan, ter hoogte van het Joodse-Martelarenplein.



"Op het ogenblik van de beschadigingen waren zes personen in de bus aanwezig maar geen van hen raakte gewond", zegt de parketwoordvoerster. "Het parket werd geïnformeerd over de feiten en is met het labo van de federale gerechtelijk politie ter plaatste afgestapt. De ballistisch expert, aangesteld door het Brusselse parket, stelt dat er uit de eerste vaststellingen moeilijk kan bepaald worden door welk projectiel de bus werd geraakt. Mogelijk werd er geschoten met een luchtdrukpistool."

Baert Marc Eén van de beschadigde bussen

Enkele gesneuvelde ruiten

Zondag werden op een uur tijd drie bussen in de omgeving van de halte Grondel in de Emile Carpentierstraat bekogeld met stenen. Hierbij sneuvelden enkele ruiten, maar niemand raakte gewond.



Maandag legden een aantal chauffeurs van de stelplaatsen Het Rad, Dilbeek en Ukkel het werk neer naar aanleiding van die incidenten, maar dinsdag zijn ze weer aan het werk gegaan.