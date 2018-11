Vijfdaagste staking bpost van start: dienstverlening ernstig verstoord kv

06 november 2018

23u25

Bron: Belga 0 Bij bpost is vanavond om 22 uur een vijfdaagse staking begonnen. In principe staan vanaf dat tijdstip aan alle postsorteercentra in het land stakingsposten. De staking zou vijf dagen duren, maar de bonden hopen dat ze vervroegd gestopt kan worden.

De vakbonden bij bpost plannen de komende dagen stakingen in telkens andere afdelingen van het bedrijf. De bedeling van brieven en pakjes dreigt daardoor ernstig verstoord te geraken.

Na de staking in de sorteercentra zijn de bonden nog van plan om achtereenvolgens te staken bij de posttransporten (8 november), bij de postbodes (9 november), aan de loketten, bij de administratie en de callcentra (12 november) en bij de pakjesverwerking (13 november). De dienstverlening van bpost dreigt dus dagenlang verstoord te zijn.



Sommige bedrijfsklanten van bpost schuiven met hun zendingen, andere waarschuwen hun klanten voor vertragingen en nog andere hebben alternatieven gevonden.

Volgens ACOD-vakbondsman Jean-Pierre Nyns is de bereidheid van het personeel om te staken erg groot. “Deze actie kwam er niet na een oproep van de vakbonden, maar wel op verzoek van het personeel zelf”, zegt hij. Nyns verwacht dan ook dat er morgen weinig post in de brievenbussen zal zitten. “Er zullen deze nacht geen sorteeractiviteiten zijn. De brieven blijven dus in de centra. Kranten zullen wel rondgebracht worden. Die gaan via een ander systeem.”

Eerder liet de vakbond al verstaan dat bij het uitblijven van concrete voorstellen, de vijfdaagse actie ook nog verlengd kan worden.