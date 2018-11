Vijfdaagse staking bpost van start: dit betekent het voor u KV SPS HA

07 november 2018

08u17

Bron: Belga 65 Bij bpost is gisteravond om 22 uur een vijfdaagse staking begonnen. Aan alle postsorteercentra in het land werden stakingsposten opgetrokken. De actie zou vijf dagen duren, maar de bonden hopen dat ze vervroegd gestopt kan worden. Volgens ACOD-vakbondsman Jean-Pierre Nyns wordt de staking door meer dan 95 procent van de werknemers opgevolgd.

Tot 22 uur gisteravond werden nog maximaal brieven en pakjes weggevoerd naar de uitreikingsbureaus, vanwaar de postbodes vertrekken. Met als gevolg dat er vandaag wel uitreiking is van brieven en pakjes, maar met een beperkt volume, meldt bpost. Kranten werden vandaag wel zo goed als overal uitgereikt.

Lokaal zijn er wel een aantal kantoren waar de postbodes niet allemaal vertrokken zijn op uitreiking. Zo was er in het Henegouwse Gerpinnes geen krantenbedeling en geen gewone uitreiking. In Hoeilaart was er wel krantenbedeling, maar slechts gedeeltelijke gewone uitreiking. In Brussel 1000 (centrum) was er geen geen uitreiking van kranten, enkel gewone uitreiking. In Brussel Noord werden evenmin kranten verdeeld, maar was er wel gedeeltelijk gewone uitreiking.



De bonden klagen over een nijpend tekort aan personeel en over de dreiging van nieuwe besparingen.

Na de staking in de sorteercentra zijn de vakbonden nog van plan om achtereenvolgens te staken bij de posttransporten (8 november), bij de postbodes (9 november), aan de loketten, bij de administratie en de callcentra (12 november) en bij de pakjesverwerking (13 november). De dienstverlening van bpost dreigt dus dagenlang verstoord te zijn.

Torfs schakelt PostNL in



Sommige bedrijfsklanten van bpost schuiven met hun zendingen, andere waarschuwen hun klanten voor vertragingen. Nog andere hebben alternatieven gevonden. Schoenenketen Torfs, bijvoorbeeld, liet gisteren weten dat ze de komende dagen tijdelijk een beroep doet op PostNL om te kunnen blijven leveren aan klanten.

Cijfers over de impact van de actie op de postbedeling zijn er nog niet. Maar ACOD-vakbondsman Nyns voorspelt een ernstige verstoring. “In geen enkel sorteercentrum is post gesorteerd of vertrokken.” Ook de pakjesbedeling zou hinder ondervinden van de actie. Bpost zegt nog geen zicht te hebben op de impact van de vakbondsactie.

Eerder liet de vakbond al verstaan dat bij het uitblijven van concrete voorstellen, de vijfdaagse actie ook nog verlengd kan worden. Nyns gaat ervan uit dat er vandaag opnieuw contact zal zijn met de directie. “De meest ideale situatie is dat we de actie vroegtijdig kunnen stopzetten.” Ook de directie van bpost zegt vragende partij te zijn om zo snel mogelijk rond de tafel te gaan zitten met de vakbonden, om zo tot maatregelen en oplossingen te komen.

Dit betekent de poststaking voor u:

Krijgt u deze week nog brieven?

Enkel die brieven en kaartjes die nu al onderweg zijn, zullen deze week nog in de bus belanden. Zoals gezegd staken de postbodes pas vrijdag, maar aangezien de sorteercentra het werk al sinds 22 uur gisteravond hebben neergelegd en de posttransporten morgen actievoeren, valt er weinig te verdelen. Tot en met vrijdag wordt er gerekend op zware hinder. Een brief die gisteren gebust werd, komt in het allerbeste geval maandag toe.

Wat met pakjes?

Hoewel de pakjesverwerking pas gisteravond werd lamgelegd, dreigt ook de komende dagen al hinder. “Enkele pakjesafdelingen zijn geïntegreerd in de sorteercentra en hebben eenzelfde ingang. Als daar vandaag een piket staat, is het weinig waarschijnlijk dat de pakjes erdoor geraken”, aldus de bonden. Dat betekent dat uw bestelling van Coolblue of Zalando - beide bedrijven werken in ons land exclusief met bpost - wellicht later geleverd wordt. Schoenenketen Torfs zal wel op tijd kunnen bezorgen: zij schakelt PostNL in.

En wordt uw krant bezorgd?

Voor de bedeling van kranten en tijdschriften wordt vandaag en morgen geen hinder verwacht. Die moeten immers niet langs de stakende sorteercentra passeren. “En wij hebben er ook baat bij dat de kranten bezorgd worden, want wij zullen erin staan”, knipoogt een vakbondsman. Enkel vrijdag - als de postbodes staken - blijft u mogelijk op uw honger zitten. Zaterdagochtend valt uw weekendkrant wel weer gewoon in de bus.

Wie als abonnee geen krant ontvangt, kan zijn abonnement met één exemplaar verlengen via deze link of de digitale krant downloaden op onze website of via de app.