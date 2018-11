Vijf woningen getroffen door zware brand in Geraardsbergen FEL

09 november 2018

16u48

Bron: eigen berichtgeving 11 Een zware brand in het centrum van het Oost-Vlaamse Geraardsbergen heeft zware schade veroorzaakt aan vijf woningen. Vier van die woningen zijn onbewoonbaar. De vijfde woning liep rookschade op.

De brand ontstond omstreeks 14 uur. Als snel sloegen de vlammen over op de aanpalende woningen. Brandweerpost Geraardsbergen was snel ter plaatse, maar had alle moeite om het vuur onder controle te krijgen. Een vierde woning ging nog in de vlammen op. Een vijfde woning bleef gevrijwaard van de vlammen en liep enkel rookschade op. Uit voorzorg werden ook enkele klassen van een nabijgelegen school ontruimd. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.