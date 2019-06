Vijf weken na de verkiezingen: wat met federale informateurs en wie kiest De Wever? FVI

30 juni 2019

19u24

Bron: Belga 1 De federale informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) brengen maandagvoormiddag voor de derde keer verslag uit bij de koning, die al dan niet zal beslissen om hun opdracht te verlengen. Een versnelling op Vlaams niveau kan de federale impasse helpen doorbreken.

De koning stuurde Reynders en Vande Lanotte op 30 mei het veld in om de mogelijkheden voor de vorming van een nieuwe federale regering na te gaan. Voorlopig zit de situatie muurvast, omdat de grootste partijen aan elke kant van de taalgrens, N-VA en PS, voorlopig niet rond de tafel gaan zitten. De N-VA wil dat wel, maar enkel als het confederalisme op tafel komt. Voor de PS kan daarvan geen sprake zijn.

De opdracht van het informateursduo is al tweemaal verlengd. Deze week klonk het bij een goede bron dat ze maandag van hun opdracht zouden worden verlost, maar dat werd al snel genuanceerd. Intussen lijkt de kans een pak groter dat de twee hun taak nog een tijdlang voortzetten. Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) opperde zondag alvast in VTM NIEUWS dat hij het te vroeg zou vinden om de handdoek in de ring te gooien. "Na de verkiezingen hebben partijen soms wat tijd nodig om te kunnen bewegen", zei Dewael.

Een mogelijke doorbraak op Vlaams niveau, waar N-VA-voorzitter Bart De Wever naar verluidt met een basistekst voor onderhandelingen zou komen, kan de zaak federaal wat vooruit helpen. Reynders en Vande Lanotte kregen van de koning immers ook de opdracht om contacten te onderhouden met "de verantwoordelijken voor de onderhandelingen in de gewesten en gemeenschappen". Als duidelijk wordt met wie N-VA op Vlaams niveau in zee gaat, kan dat een stukje van de federale puzzel helpen leggen.

Het is dus goed mogelijk dat de informatieopdracht verlengd wordt, niet in het minste omdat het voorlopig niet veel zin lijkt te hebben om iemand anders het veld in te sturen. De belissing ligt bij koning Filip, die Reynders en Vande Lanotte om 10.30 uur op het paleis ontvangt.

Intussen is het ook uitkijken naar de Brusselse formatie. Die had eigenlijk vorige week van start moeten gaan, maar Open Vld, één van de drie partners aan Nederlandstalige kant, wil de MR erbij en bleef weg van de startvergadering. Maandagmorgen buigt het Open Vld-partijbestuur zich over de zaak. Als dat groen licht geeft, kunnen de onderhandelingen met PS, Ecolo, DéFI aan Franstalige kant en Groen en one-brussels-sp.a aan Nederlandstalige kant van start gaan. De Brusselse formateurs Rudi Vervoort (PS) en Elke Van den Brandt (Groen) hebben in elk geval een vergadering met alle onderhandelaars gepland om 14 uur in het Brussels parlement.