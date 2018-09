Vijf wagens in brand gestoken in Moeskroen jv

30 september 2018

07u49

Bron: belga 5 Vijf wagens zijn vannacht in Moeskroen uitgebrand. De auto's werden in brand gestoken en zijn volledig vernield. Het vuur bleef beperkt tot de voertuigen.

Twee wagens werden in brand gestoken op de parking van een cinema, drie anderen in een nabijgelegen straat. De politie van Moeskroen is een onderzoek gestart.