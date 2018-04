Vijf wagens in brand gestoken in Charleroi kg

02 april 2018

16u22

Bron: Belga 2 In de nacht van zondag op maandag rukte de brandweer uit om vijf voertuigen te blussen in de regio Charleroi. Meerdere branden waren aangestoken, maar er zou geen verband bestaan tussen de verschillende incidenten.

Een eerste brandende auto werd ontdekt rond 23 uur, in de rue Pige à Fenasse in Monceau-sur-Sambre. Twee andere voertuigen brandden rond 3 uur 's nachts uit, in de rue Albert Camus in hetzelfde Monceau-sur-Sambre. Door de hitte raakte ook een garagepoort beschadigd en barstten de ruiten van een woning. De bewoners moesten het pand verlaten door de rook. Niemand raakte gewond.

Even later brandde nog een wagen uit aan de chaussée de Châtelet in Gilly, gevolgd door een bestelwagen om 5.30 uur aan de rue du Cerisier in Jumet. In de buurt werd een jerrycan met benzine gevonden.

Volgens de ordediensten zijn er momenteel geen aanwijzingen dat de verschillende feiten aan elkaar kunnen worden gelinkt.