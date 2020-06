Vijf vrouwen klagen België aan voor misdaden tegen de menselijkheid in Congo kv

24 juni 2020

22u17

Bron: Belga 6 Vijf vrouwen, geboren uit een blanke vader en een zwarte moeder onder koloniaal bestuur in Congo, dagen de Belgische staat voor de rechter. Dat melden Le Vif L'Express en RTBF vandaag. De vijf zeggen dat ze ontvoerd werden toen ze tussen twee en vier jaar oud waren, gedwongen in een katholieke missie werden geplaatst en in de steek werden gelaten toen de zusters ten tijde van de onafhankelijkheid evacueerden.

In hun klacht, die ze vandaag indienden voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, bekritiseren Léa Tavares Mujinga, Monique Bitu Bingi, Noëlle Verbeeken, Simone Ngalula en Marie-José Loshi België voor het systematisch ontvoeren van kinderen tussen 1911 en 1960. Ze zeggen dat zo ongeveer zestig kinderen aan hun lot werden overgelaten in de Belgische katholieke missie van Katende, in Kasai, toen de nonnen vlak na de onafhankelijkheid van Congo naar België evacueerden, specificeert Le Vif. De vijf vrouwen hekelen ook het seksuele geweld als gevolg daarvan.

De vijf vrouwen, die vertegenwoordigd worden door de advocaten Michèle Hirsch, Sophie Colmant, Jehosheba Bennett en Christophe Marchand, eisen elk 50.000 euro. Ze vragen ook dat er een deskundige wordt aangewezen die hun morele schade moet bepalen.



In 2018 erkende de Kamer de praktijk van gedwongen ontvoering en de segregatie waarvan de Congolezen het slachtoffer waren in de Belgische kolonie. Een jaar later, in april 2019, bood premier Charles Michel zijn excuses aan aan de slachtoffers van discriminatie tijdens de koloniale periode en de daaropvolgende periode. Excuses die niet langer "genoeg" zijn, schrijft Le Soir.

De inleidende hoorzitting staat gepland voor 10 september, meldt de krant.