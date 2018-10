Vijf verdachten naar de strafrechter voor overdosis in Middelkerke jv

19 oktober 2018

22u01

De Brugse raadkamer heeft vijf verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen voor hun aandeel in een dodelijke overdosis in Middelkerke. Het slachtoffer kwam begin april om het leven door een overdosis heroïne. Drie verdachten blijven minstens tot aan hun proces in de cel.

De feiten speelden zich af op het appartement van David P. (50) op de Zeedijk in Middelkerke. Daar kwam een vriend van de verdachte op vrijdag 6 april in onduidelijke omstandigheden om het leven. De eerste bevindingen wezen in de richting van een fatale overdosis drugs. Toxicologisch onderzoek bevestigde vrij snel dat het slachtoffer bezweek aan een overdosis heroïne.

David P. werd kort na de feiten door de onderzoeksrechter aangehouden voor zijn aandeel in de dood van het slachtoffer. Twee maanden later belandden ook drie nieuwe verdachten in de cel. Ali B. zou heroïne verkocht hebben aan Veronique D. uit Middelkerke. Die zou de drugs dan weer doorverkocht hebben aan Barbara E. en David P. Het blijft echter onduidelijk of de drugs effectief op die manier tot bij het slachtoffer zijn geraakt.

In totaal werden vijf verdachten naar de strafrechter verwezen. De aanhouding van P., B. en D. werd door de raadkamer opnieuw verlengd. Het proces zal wellicht binnen enkele weken van start gaan voor de correctionele rechtbank van Brugge.