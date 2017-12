Vijf verdachten in zaak met lijk in koffer TK

14u45

Bron: Belga 0 Henk Deleu In het onderzoek naar het levenloze lichaam dat woensdagnacht in Middelkerke werd aangetroffen, zullen vijf verdachten voor de onderzoeksrechter geleid worden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer is een man uit Oostende.

Tijdens een routinecontrole in de Spermaliestraat ontdekte de politie het levenloze lichaam in de koffer van de wagen, waar drie mensen inzaten. Het slachtoffer, een man uit Oostende, vertoonde heel zware verwondingen ter hoogte van de hals. Het lichaam was ook op andere plaatsen verminkt. Over het motief voor de feiten bestaat echter nog veel onduidelijkheid.

Op een camping in de buurt werden nog twee verdachten opgepakt. Zij zullen samen met de drie inzittenden van de wagen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. De bestuurster en een passagier beweren dat ze op vraag van de andere verdachten naar Middelkerke kwamen om 'een probleem op te lossen'. In de entourage van de verdachten werden nog vier mensen gearresteerd, maar zij zullen vrijgelaten worden.

De onderzoeksrechter beslist in de loop van de namiddag en de avond over de aanhouding van de vijf verdachten.