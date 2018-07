Vijf vandalen die Vlooybergtoren in brand staken opgepakt Kristien Bollen

10 juli 2018

18u32 16 De politie heeft vijf mensen opgepakt die betrokken zijn bij de brandstichting van de Vlooybergtoren. De uitkijktoren van Tielt-Winge werd op 30 juni 's nachts in brand gestoken.

De verdachten kwamen al snel in het vizier. De dag zelf volgde nog een huiszoeking. “Bij twee broers van 21 en 24 jaar thuis in Bekkevoort trof de politie de jongste zwaar verbrand aan. De jongeman had ernstige brandwonden in het gelaat en op beide armen. Hij werd overgebracht naar het brandwondencentrum in het UZ Gasthuisberg in Leuven. De twee hebben op dat ogenblik spontaan hun aandeel toegelicht”, aldus woordvoerder Sarah Callewaert van het Leuvense parket.

Intussen ging het onderzoek verder en gisteren en vandaag volgden nog verhoren. Het slachtoffer in het ziekenhuis kon gezien zijn toestand nog niet verder verhoord worden.

“Een 18-jarige uit Kortenaken, de twee broers van 21 en 24 uit Bekkevoort, een 30-jarige uit Tielt-Winge en een 37-jarige uit Bekkevoort hebben intussen de feiten bekend. Al minimaliseren de twee oudsten hun aandeel in de zaak. Toch zullen ze alle vijf later voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen voor brandstichting bij nacht. “Volgens ons zijn ze momenteel alle vijf betrokken bij de brandstichting. Verder onderzoek zal zeker nog gebeuren, ook of ze in verband kunnen gebracht worden met andere feiten van brandstichting”, aldus het parket.

Voor brandstichting bij nacht riskeren ze tot 20 jaar cel. En dan zijn er nog de financiële kosten voor de herstelling van de toren.