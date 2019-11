Vijf transmigranten in Zeebrugge uit container gehaald RL

30 november 2019

01u06

Bron: Belga 0 In de haven van Zeebrugge zijn vrijdagnamiddag vijf transmigranten aangetroffen in een bulkcontainer. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Volgens procureur Frank Demeester waren de omstandigheden voor de migranten levensgevaarlijk.

De bulkcontainer met bolletjes polyethyleen stond op de kaai van P&O Ferries. De chauffeur die de container kwam ophalen, stelde vast dat één van de vier mangaten aan de bovenkant niet meer verzegeld was. De scheepvaartpolitie ontdekte in de container inderdaad een Tunesiër, een Syriër en drie Libiërs. De transmigranten zouden naar eigen zeggen al meer dan een dag in de bulkcontainer gezeten hebben. Ze hingen rond in de kuststreek, maar probeerden regelmatig via Zeebrugge in het Verenigd Koninkrijk te geraken.

Levensgevaarlijk

In dergelijke containers worden bolletjes polyethyleen in een dichtgesmolten plastieken zak vervoerd. De dichtgesmolten zak zorgt ervoor dat de bolletjes hermetisch afgesloten worden en in de beste omstandigheden naar de klant kunnen worden gebracht. De transmigranten hadden echter de plastieken zak gescheurd om in de container te kunnen kruipen. Daardoor moest de lading volledig afgekeurd worden. Bovendien hadden de vluchtelingen er de verkeerde container uitgepikt, want de bolletjes zouden naar Frankrijk vervoerd worden.

"De binnengedrongen transmigranten hebben zichzelf ook in levensgevaarlijke omstandigheden gebracht, gezien de kans reëel is dat zij op een gegeven ogenblik geconfronteerd worden met een zuurstofgebrek in de bulkcontainer", aldus procureur Frank Demeester. Volgens de referentiemagistraat mensensmokkel en -handel konden de indringers ook wegzakken tussen de bolletjes polyethyleen. "Indien men op dat ogenblik geen hulp kan bekomen, is de kans op overlijden reëel."

Strafbaar

Sinds midden juni 2016 is het binnendringen van de haven een strafbaar feit. De wet kwam er enerzijds door de grote economische schade, maar ook door de gevaren die de transmigranten voor zichzelf en anderen veroorzaken. "Wat het gevaar voor anderen betreft, kan nogmaals worden gewezen op de zaak waarbij een havenindringer zichzelf toegang verschaft had tot een gastanker die in de haven lag, wat evident een zeer groot veiligheidsincident voor de haven van Zeebrugge opleverde", besluit Frank Demeester.

In de loop van 2019 werden al 139 mensen gedagvaard voor het binnendringen van de Zeebrugse haven. In 2018 ging het in totaal om 155 mensen. Door de Brugse correctionele rechtbank worden ze meestal tot zes maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Enkele Eritreeërs die meerdere malen de haven waren binnengedrongen kregen woensdag bijvoorbeeld zelfs een jaar cel.