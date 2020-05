Vijf stoffen maskers voor elke federale ambtenaar LH

05 mei 2020

16u35 18 Net als andere werkgevers zal ook de federale overheid maskers ter beschikking stellen van haar ambtenaren. Zo zullen er 8,1 miljoen wegwerpmaskers verdeeld worden onder de personeelsleden die ze nodig hebben. In een tweede fase zullen nog eens 600.000 stoffen maskers verdeeld worden. Elke federale ambtenaar zal er 5 krijgen. Dat meldt federaal minister David Clarinval (MR).

Zowel in de privé- als in de publieke sector geldt dezelfde basisregel: telewerk geniet nog steeds de voorkeur. Waar telewerken niet mogelijk is, zijn hygiënevoorschriften en social distancing de norm. Het dragen van een masker wordt aanbevolen wanneer een afstand van anderhalve meter niet mogelijk is vanwege onvermijdelijk contact met collega’s of burgers.

In dit kader heeft federaal minister van Ambtenarenzaken David Clarinval de mogelijkheid gekregen om vijf stoffen mondmaskers ter beschikking te stellen aan elke federale ambtenaar. Dit aantal is opgenomen in de bestelling maskers die binnenkort aan elke burger worden uitgedeeld. In totaal zal deze gecentraliseerde overheidsopdracht voorzien in 400.000 maskers voor de federale ambtenaren en 200.000 maskers voor de leden van de geïntegreerde politie.

8,15 miljoen extra wegwerpmaskers

Bovendien worden er de komende dagen zo’n 8,15 miljoen wegwerpmaskers voorzien. Deze zijn bedoeld voor de ambtenaren die in contact staan met collega’s of burgers. “Om de behoeften van elke federale instelling na te gaan, werd rekening gehouden met het aantal personeelsleden dat in contact komt met collega’s of burgers. Deze zouden gemiddeld 3 maskers per werkdag nodig hebben”, meldt Clarinval nog.

Met de beschikbare stock en het oog op de naleving van de hygiënevoorschriften zullen de ambtenaren van de federale instellingen gedurende twee maanden hun werk veilig kunnen uitoefenen. Zo zullen bijvoorbeeld de militairen op straat 99.000 maskers ter beschikking krijgen, het gevangenispersoneel 495.000, de federale politieagenten 1,08 miljoen, de personeelsleden van Fedasil 180.000 en de personeelsleden van Financiën 450.000.

Genoeg maskers voor een week

“Als werkgever was het onze plicht om onze werknemers uit te rusten met stoffen maskers die gewassen kunnen worden en dus duurzamer zijn”, legt Clarinval uit. “Door er vijf per persoon te verdelen, zou elke persoon hier gemiddeld een week mee moeten verder kunnen. Deze maskers moeten niet de hele dag worden gedragen, maar alleen op het openbaar vervoer en wanneer de situatie dit op de werkplek vereist. Intussen zullen er wegwerpmaskers beschikbaar zijn die door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen (FAGG) werden goedgekeurd. Zo kunnen de ambtenaren die met het publiek in contact komen, nu al veiliger en geruster werken.”

LEES OOK: Hoe mondmaskers onze omgang met elkaar tegelijk zullen helpen én bemoeilijken: “We hebben niet voor niets 42 spieren in ons gelaat” (HLN+)