Vijf radiozenders dienen klacht in: "Alle niet-openbare radio's zijn nu piraatzenders"

27 november 2018

18u00

Vijf radiozenders hebben vandaag een klacht ingediend bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) om onmiddellijk op te treden tegen de "illegale uitzendingen" op de FM-band van alle private nationale, lokale radio's en de netwerkradio's. Ze hebben het onder meer gemunt tegen Q-Music, Joe en NRJ. Volgens de klagers zenden alle niet-openbare radio's "illegaal" uit.

De vijf - Club FM, Hit FM, Family Radio, Radio FG en Antwerpen FM - hebben het gemunt op het frequentieplan en nieuw mediadecreet van Vlaams minister van Media Sven Gatz. "Door het nieuwe mediadecreet van minister Gatz mogen wij enkel nog digitaal uitzenden", zegt Dave Verdonck van Radio FG, vroeger een lokale radio en nu een zender die enkel nog digitaal uitzendt vanuit het Centraal Station in Antwerpen.

Het is niet de eerste keer dat misnoegde radio's ten strijde trekken tegen het frequentieplan van de Vlaamse regering. Die keurde in 2017 de hervorming van het radiolandschap goed. Daarin werd plaats gemaakt voor vier commerciële netwerkradio's. Voor de lokale radio's werden de frequenties herschikt, waardoor enkele zenders uit de boot vielen.

Acht nieuwe frequenties voor lokale radiozenders

Zes lokale zenders trokken in de zomer van 2017 naar de Raad van State tegen het nieuwe plan. De Raad oordeelde dat de regering een fout maakte door bepaalde radiofrequenties in te houden zonder verantwoording op grond van het efficiënt gebruik van de frequenties. Dat is een Europese verplichting.

In november 2018 maakte de Vlaamse regering acht nieuwe radiofrequenties beschikbaar. In het herstelbesluit worden acht bruikbare frequenties voor lokale radiozenders toegevoegd aan het frequentieplan.

Alle niet-openbare radio’s illegaal

De vernietiging van het frequentieplan heeft volgens de vijf zenders, die vandaag een persbericht de wereld instuurden, "een verregaande invloed op het huidige radiolandschap". "Als radio moet je immers zowel over een erkenning als over een zendvergunning beschikken alvorens je kan uitzenden op FM. Een zendvergunning bepaalt de technische aspecten van een radio. En deze zendvergunning is gekoppeld aan het frequentieplan. Zonder frequentieplan kan er geen zendvergunning zijn", aldus Verdonck.

Alle niet-openbare radio's die nu uitzenden via FM zijn piraatradio's. Dave Verdonck, Radio FG

Volgens Verdonck zenden alle niet-openbare radio's als gevolg van het arrest van de Raad van State momenteel illegaal uit. Verdonck doelt daarmee op de nationale commerciële radio's, zoals Q-Music, Joe en Nostalgie, op alle netwerken, zoals NRJ, en alle lokale radio's, zoals Bruzz.

Totale wetteloosheid

"Door het ontbreken van een rechtmatig frequentieplan kan de VRM haar taak niet meer uitvoeren. Wat inhoudt dat in het huidige radiolandschap een vorm van totale wetteloosheid geldt", verduidelijkt Verdonck. "Alle niet-openbare radio's die nu uitzenden via FM zijn piraatradio's."

De acht nieuwe frequenties zijn sterk in vermogen verlaagd, waardoor ze commercieel niet leefbaar zijn. Dave Verdonck, Radio FG

"In plaats van de vernietiging van het frequentieplan aan te grijpen als een kans om een degelijk en goed frequentieplan uit te werken, kiest minister Gatz voor een halfslachtige oplossing: het behoud van het huidige frequentieplan met de toevoeging van acht nieuwe frequenties. Deze acht frequenties werden door de minister en zijn kabinet sterk in vermogen verlaagd, waardoor deze commercieel niet leefbaar zijn", aldus Verdonck.

Door deze klacht neer te leggen bij de VRM hopen de klagers naar eigen zeggen "een duidelijk en niet mis te verstaan signaal te geven aan minister Gatz en zijn kabinet om met een werkbaar en leefbaar frequentieplan te komen dat een meerwaarde biedt voor zowel de grote als de kleine spelers in het radiolandschap én voor de Vlaamse luisteraars".