Vijf miljoen paaseitjes voor personeel en bewoners in ziekenhuizen en rusthuizen

26 maart 2020

14u38

Bron: Belga 0 Met Pasen in aantocht heeft chocoladeketen Leonidas besloten om vijf miljoen paaseitjes te schenken aan het zorgpersoneel en de bewoners van ziekenhuizen en rusthuizen. Het bedrijf wil zo naar eigen zeggen het personeel dat onder grote druk staat door de coronacrisis en de meest geïsoleerde mensen een hart onder de riem steken.

Leonidas benadrukt dat de eitjes volgens de meest strikte hygiënische maatregelen worden uitgedeeld.

“We hebben een mateloze bewondering voor de eerstelijnsgezondheidswerkers die een moeilijke strijd leveren tegen de epidemie. De mensen die in het ziekenhuis liggen en in rusthuizen wonen, mogen momenteel geen bezoek ontvangen. (...) Op deze manier hopen we hen onze steun te betuigen en hen eraan te herinneren dat we hen niet vergeten", zegt CEO Philippe de Selliers.

