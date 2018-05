Vijf mensen uit gesloten centrum voor illegalen ontsnapt: "Een van hen is gelinkt aan terreurnetwerk" SVM

26 mei 2018

10u11

Bron: VRT 57 Er zijn vijf mensen ontsnapt uit het gesloten centrum voor illegalen in Steenokkerzeel. Dat meldt Theo Francken zelf op zijn Twitterprofiel. "De wateroverlast van donderdagavond maakte dit indirect mogelijk", klinkt het. Volgens Francken is een van de ontsnapten gelinkt aan een terroristisch netwerk.

Door de wateroverlast was er een stroomstoring ontstaan. Dat euvel veroorzaakte dan weer problemen met het veiligheidssysteem. De waakzaamheid in Steenokkerzeel is verhoogd.

Volgens de VRT gaat het om drie Marokkanen, een Rus en een Algerijn. Twee onder hen zouden gekend zijn voor drugsfeiten. Ze zouden een raam geforceerd hebben en vervolgens over een hek geklommen zijn.

Om 11.30u brengt de staatssecretaris een plaatsbezoek, samen met de directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken Freddy Roosemont en de burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon. Die laatste benadrukt dat de hele gemeente onder water stond, met zelfs modderstromen tot gevolg.

Vorige week vrijdag ontsnapten ook al drie illegalen uit het gesloten asielcentrum. Twee van hen konden de dag erop alweer opgepakt worden.

