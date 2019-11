Vijf mensen opgepakt bij grote politieactie tegen woninginbraken Oost-Vlaanderen mvdb

15 november 2019

06u49

Bron: VRT 4 B ij een grote politieactie tegen woninginbraken in Oost-Vlaanderen zijn gisteravond vijf mensen opgepakt. De agenten stelden meer dan honderd pv’s op, onder meer voor verboden wapens, drugsbezit en verdachte handelingen, zo meldt de VRT.

De 170 ingezette manschappen kregen assistentie van een politiehelikopter. In totaal zijn 850 wagens en 500 mensen gecontroleerd. De federale politie was specifiek op zoek naar inbraakmateriaal. In auto’s zijn messen, een baseballknuppel en een gestolen fiets aangetroffen.

Controles op een en dezelfde plaats zijn door moderne technologie zoals de populaire verkeers-app Waze niet langer nuttig. Om de pakkans te verhogen verandert de politie de controles geregeld van locatie.