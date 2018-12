Vijf mensen lopen CO-vergiftiging op in Brussel jv

22 december 2018

16u52

Bron: belga 0 Vijf mensen zijn in een gebouw in Brussel geïntoxiceerd geraakt door koolstofmonoxide. Dat meldt de woordvoerder van de Brusselse brandweer, Walter Derieuw.

Vanochtend kwamen op de spoed van het Sint-Jansziekenhuis in Brussel een moeder en haar kind binnen met symptomen van een CO-vergiftiging. Op vraag van de spoedarts ging de brandweer om 1.05 uur langs in het gebouw in de IJzerenkruisstraat waar de twee wonen. Ze maten er hoge concentraties koolstofmonoxide op de tweede verdieping. Drie bewoners, twee volwassen en een kind, werden geëvacueerd en overgebracht naar hetzelfde ziekenhuis.

De oorzaak bleek een verouderde verwarmingsketel. Het toestel werd verzegeld door een technicus van Sibelga die ter plaatse kwam. De netbeheerder voor elektriciteit en gas deed een volledige controle van het gebouw.

De brandweer herinnert eraan dat het belangrijk is op tijd en stond verwarmingstoestellen te laten controleren en CO-detectoren te plaatsen.